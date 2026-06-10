「なにわ男子」のメンバーとして人気を集める道枝駿佑さんですが、映画の世界でも活躍の場を広げています。端正なビジュアルだけでなく、自然体の演技や感情豊かな表現も魅力です。All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位