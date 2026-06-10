クラウンシリーズで最も身近な存在自動車業界では電動化や多様化の流れがさらに進み、かつてのように「高級セダン＝高級車」という単純な図式では語れない時代になっています。そんななかで、長い歴史を持つ国産高級車ブランドがどのように新しい価値観へ対応しているのかに注目が集まっています。その代表格として挙げられるのがトヨタ「クラウン」です。【画像】超いいじゃーん！ これがトヨタ「“一番安い”クラウン」の姿