【OK?】お子さまの選択を尊重＜子どもの声＞アドバイスはくれても口出しはせずに、自分の意思を尊重してもらえたのがよかった。（奈良女子大・K.H）私が決めた選択を尊重すると言ってくれたのが嬉しかった。（名古屋大・H.I）自分の判断に委ねてもらったこと。（京都大・Y.W）基本的にどちらを選んでも自分の将来に関わることだからと、私の希望を尊重してくれた。（上智大・A.S）文理選択は、自分の進路や将来像と向き合う大切な