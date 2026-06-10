５月31日に行なわれたＷ杯壮行試合のアイスランド戦に限定出場し、代表活動にひと区切りをつけた吉田麻也。現在はサポートメンバーとして、本大会を目前に控える森保ジャパンに帯同している。経験豊富な37歳のDFは、Ｗ杯開幕の前日に自身のSNSを更新。「You Only Live Twice」と綴る。 スパイアクション映画の傑作で、邦題「007は二度死ぬ」でも有名なフレーズ。この投稿には「勝ちに行こう！」「麻也くん、よろしくお