日経平均株価はアメリカによる攻撃で、イラン情勢が長期化するとの懸念などから、一時、700円あまり値を下げています。【映像】日経平均株価の様子日経平均株価は、取引開始とともに下落し下げ幅は一時、700円を超えました。現在は、6万4000円台で取引されています。日本時間のけさ、アメリカ軍はイランに対し、ヘリコプターが撃墜されたことを受けた報復として攻撃を開始したと明らかにしました。市場関係者は「中東情