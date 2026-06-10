◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２―２の７回無死一、三塁で迎えた第４打席は打つ直前に相手捕手の三塁悪送球で三塁走者が生還すると、無死二塁となったところで“レインボー適時二塁打”を放った。２番手右腕ドテルの５球目、外角９８・６マイル（約