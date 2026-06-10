先週も２勝を挙げる活躍を見せた佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。今週も期待馬が多く、勝ち星の量産が期待される。１０日で勝利を意識できるのが８Ｒのテーオーヴァルナイ。急きょ依頼を受けて騎乗することになったが、現在４連勝と波に乗っており昇級戦でも十分通用するとの見立てだ。２Ｒのブレッシングアイルもこれで休養に入る予定。その前に勝利で締めくくることができるか注目したい。２Ｒブレッシング