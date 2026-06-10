関東は梅雨前線や湿った空気の影響で、今日10日(水)の午前中は沿岸部を中心に雨の降る所があるでしょう。次第に日差しの出る所もありそうです。13日(土)は梅雨の晴れ間となるでしょう。一方、来週前半は再び広い範囲で雨となる見込みで、梅雨らしい天気となりそうです。10日朝は沿岸部中心に雨昼前にはやむ所が多い今日10日(水)朝は関東の南の海上や沿岸部を中心に雨雲がかかっています。東京都心や神奈川、千葉県では午前中はす