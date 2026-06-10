元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた夫の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）との披露宴で使用されたウエディングケーキを紹介し、義母でタレントの三田寛子（60）らとのショットを披露した。「ウエディングケーキは、洋菓子研究家で食卓芸術プロデューサーの今田美奈子先生にお願いさせていただきました」と明かし、「35年前、中村の両親の披露宴では母が今田美奈子先生の