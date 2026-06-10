「パイレーツ−ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースが六回に同点に追い付いた。１死からフリーマンが右中間へ二塁打を放つと、ベッツの三塁ゴロで２死三塁とする。ここでマンシーが３打席連続安打となる二塁強襲の適時内野安打を放った。チームは昨季のサイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手と今季初対戦となった。初回に先発のラウアーが２死から２者連続ソロを被弾。それでも２点を追う二回に先頭のベッ