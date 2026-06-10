10日午前9時29分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は北海道東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浜中町、標茶町、中標津町、別海町、それに根室市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道浜中町標茶町中標津町別