ピーバンドットコムがカイ気配を切り上げている。同社は９日の取引終了後、ロームが主催するエッジＡＩ開発コンテストで、ロームのオンデバイスＡＩソリューション「Ｓｏｌｉｓｔ－ＡＩ」のエコシステムパートナーとして参画すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。 コンテストの選考通過者に対し、ＰバンＣＯＭの開発キットを提供する。同社のセンサーのデモ機