富士急行が地合い悪の間隙を突いて６連騰と気を吐いている。株価は底値圏から戻り足鮮明で、２５日移動平均線は下向きながら５日・２５日線のゴールデンクロスが目前だ。英投資運用会社のニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドが９日付で提出した大量保有報告書によると、同ファンドと共同保有者の富士急株式保有比率が５．０２％と新たに５％を超過したことが分かった。保有目的は「投資及び経営陣に対する経営