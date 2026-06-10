物語コーポレーションが大幅高で３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に発表した５月度の月次売上高（速報値）で、既存店売上高が前年同月比１３．４％増となり、７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。主力の焼肉部門が同１６．９％増と好調だったほか、ラーメン部門が同５．７％増、ゆず庵部門が同１６．２％増と伸長した。なお、全店舗売上高は同２１．８％増だった。 出所：MINKAB