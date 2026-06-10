アールプランナーは朝高後に値を消した。同社は９日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２３．３％増の１２６億３５００万円、営業利益は同５３．７％増の１０億４００万円となった。大幅な増収増益となったことを材料視した買いが入り高く始まったが、直近で株価は戻り歩調にあったこともあり、利益確定売りに押される展開となった。注文住宅や分譲住宅の