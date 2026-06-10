大盛工業は大幅反落し、年初来安値を更新した。９日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算を発表した。売上高が５５億５６００万円（前年同期比１５．２％増）、営業利益が６億４７００万円（同９．５％減）だったとしており、これを嫌気した売りが出ている。主力の建設事業は増収も大幅な減益で着地。国内建設市場は防災・減災、国土強靱化に向けた公共投資が底堅く推移する一方