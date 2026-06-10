ファンペップが大幅高となっている。同社は９日取引終了後、ａｒｔｉｅｎｃｅ及びａｒｔｉｅｎｃｅ子会社のトーヨーケムと、抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤開発に関する共同研究契約を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 抗体誘導ペプチドは、患者の体内で標的タンパク質に対する抗体産生を誘導することにより治療効果を期待するペプチド治療ワクチン。共同研究では、注射剤と比較して侵襲性（