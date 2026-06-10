アーセナルが医療部門の責任者であるザファル・イクバル氏を解任したようだ。英『BBC』や『ザ・サン』などが伝えている。今季、22季ぶりにプレミアリーグを制したアーセナルだが、シーズン中には負傷者が続出。キャプテンのMFマルティン・ウーデゴーアを筆頭にFWカイ・ハバーツ、MFブカヨ・サカ、MFミケル・メリノ、DFリッカルド・カラフィオーリ、DFユリエン・ティンバーら多くの主力が長期離脱を強いられた。24年2月からア