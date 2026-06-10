山形県西川町の月山で、今月7日から行方が分からなくなっている東京都の65歳の男性について、これまでのところ手がかりは見つかっておらず、きょうも捜索が行われる予定です。 警察によりますと、行方が分からなくなっているのは、東京都に住む65歳の男性です。 男性は7日、登山のため西川町月山沢の月山に入山したことが確認されています。その後、宿泊予定の施設を訪れなかったことから、施設の関係者が110番通報しました。 男