2025年5月15日放送「アキダイ社長のオススメ旬野菜で作る！満足晩ごはん」なすと豚バラ炒め 木綿豆腐あえ材料（2人分）なす：2本豚バラ薄切り肉：150g木綿豆腐：1丁にんにく（みじん切り）：大さじ1/2万能ねぎ（小口切り）：適量【調味料】ごま油：大さじ2鶏がらスープのもと：大さじ1強しょうゆ：大さじ1調理工程1具材を食べやすい大きさに切る。（なす：1.5cm角のさいの目切り／豚バラ肉：3cm幅）2ごま油（大さじ2）を入れたフラ