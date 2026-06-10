9日朝、堺市堺区にある「シャープ」の旧堺事業所の敷地内で、エレベーターの重りが落下した事故で、死亡した作業員の身元が判明しました。 9日午前8時ごろ、堺市堺区にある大手家電メーカー「シャープ」の旧堺事業所の敷地内で、建物の解体作業中に資材搬送用エレベーターの10トンの重りが落下し、地上1階に停まっていたエレベーターのカゴの上にいた男性作業員が下