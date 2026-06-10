女優の釈由美子（47）が10日までに自身のインスタグラムを更新。長男（9）との山梨・日向山（ひなたやま）登山ショットを公開した。「甲斐駒ヶ岳登山口の写真ですが、目指すは日向山山頂です笑」と、長男とハイキング・コーデでの2ショットをアップ。ハッシュタグで「甲斐駒ヶ岳もいつか登りたい」「でももう年齢的にきつい」「息子は登山大好き体力有り余ってる」「釈由美子」「山の日アンバサダー」と添えた。続く投稿