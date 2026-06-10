13、14日に31年ぶりパリ公演31年ぶりとなる大相撲パリ公演は現地13、14日に行われる。日本相撲協会は10日、公式Xで力士たちの現地到着を報告。ファンからは様々な声が上がった。昨年10月の英国・ロンドンに続いて、2年連続となる大相撲の海外公演。今年はフランス・パリで行われる。力士たちは現地に到着。日本相撲協会は10日、公式Xを更新。「【大相撲パリ公演】A班の力士達がホテルに到着しました」として、動画を投稿し