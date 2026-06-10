IQプロジェクト所属で福岡の9人組アイドルグループ「HelloYouth」（ハローユース）が、7月18日に福岡市内で8周年記念ライブを行う。タイトルは「TARZAN〜ゴールデンマイクの伝説〜」だ。目玉は3周年ライブ以来となる生バンド。台湾でライブを行うなど経験を積み、成長著しい後輩が加わった9人が熱い日にする。タイトルも含めてインパクト重視の仕上がりだ。8周年ライブのポスターは、ジャングルの中心で最年少14歳の平野未季が