映画『ヒンド・ラジャブの声』より、日本版の特報映像・ティザービジュアル、新場面写真9点が解禁された。【動画】映画『ヒンド・ラジャブの声』日本版特報映像本作は、世界が傍観した悲劇の実話を基に描く、魂が震える実録ドラマ。第82回ヴェネチア国際映画祭にて銀獅子賞（審査員大賞・グランプリ）受賞を含む驚異の8冠を達成し、第98回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートを果たした。この度、本作の日本版特報映像と