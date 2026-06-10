◆園田競馬１日目（６月１０日）《小牧太》８８勝。ブランベル（９Ｒ）に力が入る。「休み明け初戦から走るタイプだと思う」（◎）。ココロネ（１０Ｒ）は「上位目指して」（△）。《下原理》７０勝。ニネンエフグミ（５Ｒ）で勝利を意識。「叩き２走目で楽しみ」（◎）。スマートフレイヤ（７Ｒ）も「勝ち切れないが、そろそろ結果を出したい」（◎）。ウクライナアイズ（４Ｒ）は「勝ち上がりでどこまで」（○）。フ