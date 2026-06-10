5月26日よりオンラインストアで先行販売が始まった【スターバックス】の「新作グッズ」。5月27日からは店頭でも販売がスタートし、店内は一気に夏模様に。なかでも注目したいアイテムが、新作ドリンクをイメージしたリユーザブルカップです。そこで今回は、争奪戦必至な新作グッズを紹介します。 今回のベアリスタキャップも可愛すぎる！ 5月26日より販売中の「カラーチェンジングリユ