◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）が９日（日本時間１０日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場した本拠地・ドジャース戦で先発し、６回１０３球を投げて、６安打、２失点、７奪三振で降板し、７勝目を逃した。大谷との対戦は、二ゴロ、空振り三振、二ゴロの３打数無安打に抑えた。初回、先頭の