タレントのＬｉＬｉＣｏが９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。来日当時に言われたショックな言葉を明かした。この日のトークテーマは「ルッキズム」。スタジオ出演の臨床心理士によると「ルッキズム」とは、外見や容姿を基準に人を差別・判断することで「美しくないと価値がないというところにつながってしまうのが問題」という。ＬｉＬｉＣｏは