【羽川豊の視点 Weekly Watch】【前回を読む】メジャー大会へ「スポット参戦」なら2〜3週間前の現地入りを勧める理由今年の全米女子オープンが行われたロサンゼルス近郊のリビエラCCは、私もプレーしたことがあります。コース内に点在するユーカリの大木は枝をずいぶん切ったので、当時よりフェアウエーは広く感じました。それでも国内にはないキクユ芝のラフは予想通りの難敵でした。キクユ芝は葉が太く、密集しているのでボー