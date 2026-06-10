カーリングの日本選手権（横浜）は8日、平昌、北京2大会連続メダルのロコ・ソラーレがSC軽井沢クラブに第7エンドで0-8と大差をつけられ、自ら負けを認めるコンシードで、大会初黒星を喫した。【もっと読む】またもフジテレビが大炎上！ 五輪女子カーリング中継カナダ戦「CMてんこ盛り」にファン激怒今大会から2030年フランス・アルプス冬季五輪の日本代表を決める選考がスタート。選考基準が変更され、男女それぞれの4人制では