【メジャーリーグ通信】【前回の鈴村氏コラムを読む】パドレス39億ドル売却が示すMLBの現在地今年12月1日に期限を迎える労使協定の改定に向け、大リーグ機構が年俸総額制（サラリーキャップ制）の導入を選手会側に提示した。1994年には世界のプロスポーツ史上最長となるストライキを決行するなど、これまで選手会は一貫してサラリーキャップ制度の導入に反対してきた。それにもかかわらず今回、機構側が制度導入を提案した理