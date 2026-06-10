オールスター（7月28日=東京ドーム、29日=富山市民球場）のファン投票に“異変”があった。【もっと読む】山野太一 父の「志」を胸に神宮のマウンドへ8日の中間発表でセ・リーグ先発部門のトップを維持していた阪神の高橋遥人（30）が陥落。9試合に登板して7勝無敗、防御率はいまだ0点台の0.90と圧倒的な数字を残す左腕を抜いたのは、同じサウスポーのヤクルト・山野太一（27）だ。東北福祉大から即戦力左腕として2020年のド