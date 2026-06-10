中国の遠洋イカ漁船団に対する国際社会の批判が高まっている。漁獲量を適切に報告せず、世界の海で乱獲を繰り返し、ジンベエザメなどの保護種まで捕獲しているとの指摘が相次いでいる。◇衛星追跡の結果、報告量の4倍9日、英国の環境・人権団体である環境正義財団（Environmental Justice Foundation、EJF）は、「破壊的なイカ漁業の世界的急増」と題する報告書を発表した。報告書でEJFは、「中国のイカ漁獲量は世界全体のイカの約