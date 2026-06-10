与野党9党による「選挙運動に関する協議会」は、SNSでの偽情報や誹謗（ひぼう）中傷への対策強化を話し合ってきた。先月末、事業者への規制などについて合意し、主な法案骨子は次のとおりだ。 広がる海外の未成年SNS規制日本での導入を求める声も 1.YouTubeやX（旧Twitter）のようなSNS事業者には、偽情報の拡散による悪影響を軽減する措置を義務付け、実施状況を年1回公表させる。措置の具体例として、収益化の停止、広告収