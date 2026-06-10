フリーアナウンサーの佐田志歩がパーソナリティーを務めるラジオNIKKEIの新番組『佐田志歩が知りたい！現場DX最前線』が5月にスタートした。番組では、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）の最前線で働くフロントワーカーたちに話を聞き、現場で起きている変化や課題を掘り下げていく。【写真あり】ディズニーリゾート満喫中のプライベートショット大阪府出身の佐田は、瀬戸内海放送（KSB）のアナウンサーを経てフリ