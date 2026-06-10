高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地選定を巡り、佐賀県玄海町で手続きの第一段階となる文献調査が始まって１０日で２年となる。調査期間は２年程度とされ、終了後に次の段階の概要調査へ進むかが焦点となっている。全国３例目で注目は高いものの、実施に前向きな動きは見えない。（中西瑛、帆足英夫）「町民が現実味を持って考えている状況ではない」理解促進に向けた「対話の場」を主催してきた町民有志による実