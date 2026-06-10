「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）広島が３本塁打によるリードを守れず、５投手による継投の末、サヨナラ負けとなった。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、広島バッテリーの配球に注文をつける一方で、期待される佐々木には攻守にわたってハッパをかけた。◇◇最後の１球は実にもったいない配球だった。一死満塁で長谷川に対し、カウント２−２から甘く入った変化球を流し打たれてサヨナラになった場面