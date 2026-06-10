ダイソーから豪華トリプルコラボの新作バッグが登場！330円（税込）とお手頃価格ながら、おしゃれなデザインとガシガシ使える頑丈さを兼ね備えた優秀アイテムです。さらに大容量サイズでたっぷり収納できるので、日々のお出かけや推し活と幅広いシーンで大活躍間違いなし♪さっそく詳しくご紹介していきます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マチ付スクエアトートバッグ価格：￥330（税込）カラー展開：白、黒、赤、ブル