ダイソーのアウトドア売り場で見つけたメスティン用フライヤーは、調理の手間や失敗を減らしてくれる便利アイテム。揚げ物や麺類、ゆで野菜などを一気に引き上げられるため、湯切りや油切りがスムーズに。また、箸やトングで食材を取り出す際に起こりがちなトラブルの防止にも役立ちます。この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メスティンフライヤー（メスティン1.5合用）価格：￥550（税込）販売シ