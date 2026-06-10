ダイソーにまたしても人気が出そうなプチ家電が登場！人感・明暗センサーを搭載した、屋内用のLEDライトです。ロングタイプの大きめサイズで、押し入れやクローゼット、階段などに最適。マグネットで着脱可能なので、充電も楽ちんです！このクオリティで550円（税込）と、コスパも抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・暖色）価格：￥550（税込）点灯保持時間（