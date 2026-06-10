エムケー精工は、ラジコン草刈機『タフカル』。同製品は、農業従事者の高齢化や夏場の草刈り作業における危険を背景に、作業負担の軽減と安全性の向上を目的として開発されたものだが2024年より一部地域での試験販売と改良を重ね、今春から全国展開に至った。 （関連：【画像】頑丈な作りでタフに刈ってくれる頼もしいラジコン） 本体は鉄パイプなどのガードではなく、全体を覆う頑丈なフレーム構造を採用