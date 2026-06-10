缶飲料のプルタブって、ネイルアートをしていたり爪が弱いと開けるのに苦戦しますよね。そんな悩みを解消する便利グッズ『缶ラク開けマーカー』をセリアで発見！実はSNSでこの手の商品が話題になっていて気になっていたところ、ついにセリアに登場したので買ってみました。開ける以外にあんな使い方も…！？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：缶ラク開けマーカー 2P価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコード：4978