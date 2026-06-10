使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画を抱える山口県上関町の町長選挙（10月4日投開票）について、現職の西哲夫町長は10日、出馬するかどうかについては「もう少し考えを整理する時間をいただければ」と話しました。これは10日開かれた上関町議会の一般質問で議員の質問に答えたものです。西哲夫町長は現在78歳。前の町長の辞職を受けた前回2022年の町長選に原発推進の立場で出馬し、初当選しました。上関原発建設計画が中断す