数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』の「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「特大ケース＆大