グローバルグループ・ENHYPENのJAYが、『VOGUE KOREA』のデジタルカバーを飾る。8日、公式SNSでカバー3種が公開された。【別カット】シャツ×デニムでスタイリッシュな姿も見せたJAYJAYは、「バカンスのアイロニー」というテーマを洗練されたセンスで表現。自由な感性でファッションマガジンのデジタルカバーを飾った。傘を差して空を見上げるJAYの姿からは、雨の日のしっとりと瑞々しい雰囲気が漂う。また、エキゾチックな