タレントの辺見えみり（49）が9日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウエアから伸びる圧巻の美脚に反響が寄せられている。【写真あり】「足がめっちゃキレイ」「20代に見える」49歳・辺見えみり、圧巻美脚ショット辺見は「ちょっと前の箱根」と題し、「残念なバンカーして笑素敵なホテルに泊まってピカソって多才だな〜と改めて思った時」と報告。ゴルフを楽しむ様子や、バンカーにボールが転がっているシーン、自身の