テニスのHSBC選手権の女子ダブルスで競技復帰したセリーナ・ウィリアムズ（手前）＝ロンドン（AP＝共同）テニスの四大大会女子シングルスで通算23勝を挙げた元世界ランキング1位のセリーナ・ウィリアムズ（44）＝米国＝が9日、ロンドンで行われたHSBC選手権で4年ぶりに競技復帰した。ダブルスに19歳のビクトリア・エムボコ（カナダ）と組んで出場し、1回戦を突破した。試合後のコートインタビューでは「ビクトリアと一緒にプレ