けさの東京株式市場で、日経平均株価は一時、700円以上値下がりし、6万5000円を割っての取引が続いています。きのうのニューヨーク市場で半導体株が下落した流れを引き継ぎ、東京市場でもAIや半導体関連株を中心に売り注文が先行しています。また、アメリカとイランの戦闘終結を巡る停戦交渉の不透明感も相場の重荷となっています。