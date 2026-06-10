物価高が続くなかで、少しでも光熱費を減らしたいと考える人は多いでしょう。なかには、自宅のお風呂やエアコンを使う回数を減らすために、ジムを契約する人もいるでしょう。 では、ジム通いは本当に光熱費の節約につながるのでしょうか。本記事では、ジム通いによる光熱費の節約効果と、ジム代を含めて考える際の注意点について解説します。 ジム通いで節約できるのは「お風呂代」と「冷房費」 ジムに通うと、自